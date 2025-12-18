Машина за годовую зарплату: сколько придется голодать ради нового авто — шокирующие подсчеты

За последний год стоимость автомобилей поднялась в цене. По мнению экспертов, тенденция продолжится, сообщил nashgorod.ru. Корреспондент издания посчитал, сколько лет придется копить на автомобиль.

Корреспондент выяснил, что средняя заработная плата жителей Тюмени достигает 89 тыс. руб. Журналист предположил, что человек каждый месяц откладывает все деньги. С такими вводными редакция изучила актуальный ценовой сегмент.

«Даже бюджетные машины, которые раньше считались „точкой входа“, ушли далеко за психологический рубеж в миллион рублей», — отметил в разговоре с «Нашим городом» Дмитрий Сафонов, автоэксперт и член общественного совета при Минпромторге РФ.

Анализ корреспондента показал, что можно 14 месяцев не есть, не пить, не оплачивать коммунальные услуги, не обновлять гардероб, но купить бюджетную новую Lada. Машина стоит примерно 1,2–1,3 млн руб.

Потребуется примерно 12–15 месяцев, чтобы накопить сумму, равную годовой зарплате, но стать собственником поддержанного автомобиля. На вторичном рынке предложены модели примерно за 1,1–1,3 млн руб. По данным журналиста, для покупки нового автомобиля среднего класса экономить придется дольше.

«3 430 000 (стоимость авто. — Прим. ред.) ÷ 89 000 (зарплата россиянина за месяц. — Прим. ред.) = почти 39 месяцев», — корреспондент поделился подсчетами.

Корреспондент пришел к мнению, что раньше автомобиль был для многих россиян нормой. После подорожания машины превращаются в элемент роскоши.

«Автомобиль в России перестал быть обычным товаром массового спроса. Рост утильсбора усиливает давление на рынок и делает покупку машины все менее доступной для людей со средними доходами. Фактически мы видим, как сроки накопления растягиваются на годы», — отмечает кандидат экономических наук Леонид Вараксин, старший научный сотрудник Центра региональных экономических исследований.

