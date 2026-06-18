Рузская прокуратура взяла под контроль расследование причинения телесных повреждений бабушке и ее внуку

В Рузском городском округе прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств причинения телесных повреждений пожилой женщине и ее внуку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Эпизод произошел в мае в деревне Волынщино. По собранным данным, супружеская пара, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совершила агрессивные действия в отношении местной жительницы преклонного возраста и ее внука, причинив им телесные повреждения. Первоначальную проверку по факту происшествия проводил территориальный отдел полиции — по ее итогам правоохранители приняли решение не возбуждать уголовное дело.

Однако позиция полиции не была поддержана надзорным органом: Рузская городская прокуратура провела оценку материалов и пришла к выводу, что отказ в возбуждении дела не соответствует фактическим обстоятельствам и требованиям закона. Постановление об отказе признали необоснованным и отменили.

После проведения дополнительной проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ, квалифицировав произошедшее как хулиганство. Сейчас прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.