Диетологи назвали рыбу, которая может помочь при мигрени и поддержать память

Скумбрия уменьшает воспалительные процессы в организме, которые могут быть связаны с приступами мигрени. Также она полезна людям, страдающим артритами и воспалительными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Может ли скумбрия облегчить мигрень

По словам специалиста, связь между употреблением скумбрии и снижением частоты мигреней действительно существует. Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшать хроническое воспаление в организме.

«Рацион многих людей содержит избыток омега-6 жирных кислот, которые поступают с фастфудом и полуфабрикатами. Скумбрия помогает восстановить баланс и тем самым может снижать риск приступов мигрени», — объяснила Редина.

При этом эксперт подчеркнула, что рыба не является лекарством.

«При хронической мигрени одной скумбрией проблему не решить, но регулярное присутствие ее в рационе может уменьшить частоту приступов», — отметила диетолог.

Полезна для сердца и сосудов

Скумбрия особенно полезна людям с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Омега-3 помогают поддерживать здоровье сосудов и снижают вероятность развития атеросклероза.

«Людям после 40 лет стоит включать жирную морскую рыбу в рацион не реже двух раз в неделю», — подчеркнула специалист.

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Помогает суставам и поддерживает мозг

По словам Рединой, регулярное употребление скумбрии может уменьшать воспаление при заболеваниях суставов и снижать чувство скованности. Кроме того, жирные кислоты необходимы для нормальной работы нервной системы.

«Скумбрия полезна людям с высокими умственными нагрузками, студентам, пожилым, помогает поддерживать память, концентрацию внимания и когнитивные функции», — рассказала эксперт.

Источник витамина D

Скумбрия содержит полноценный белок, витамин D, йод, селен и витамины группы В.

«Для жителей России жирная морская рыба остается одним из лучших природных источников витамина D, который необходим для иммунитета и здоровья костей», — пояснила диетолог.

Кому стоит быть осторожнее

С осторожностью скумбрию следует употреблять людям с заболеваниями печени, желчного пузыря и поджелудочной железы в стадии обострения. Также эксперт советует не злоупотреблять копченой рыбой из-за высокого содержания соли.

«Лучше выбирать запеченную, отварную или приготовленную на пару скумбрию. В таком виде она приносит организму максимальную пользу», — заключила Ольга Редина.

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