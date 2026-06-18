Новый Mitsubishi Delica Mini удивил ценой в России

Во Владивостоке начали принимать заказы на Mitsubishi Delica Mini. Цена компактного полноприводного вэна стартует от 890 тысяч рублей и зависит от комплектации, пишет МК.

В России на дальневосточном рынке начались продажи компактного японского автомобиля Mitsubishi Delica Mini. Во Владивостоке открыт прием заказов на минивэн, стоимость которого стартует от 890 тысяч рублей, что ниже цены базовой версии некоторых отечественных моделей.

Стартовая цена и позиционирование модели

Минимальная стоимость Mitsubishi Delica Mini составляет 890 тысяч рублей. В этой ценовой категории автомобиль предлагается только под заказ и доступен в ограниченной цветовой гамме.

Для сравнения, базовые версии отечественных автомобилей с дополнительными опциями уже превышают отметку в один миллион рублей, что делает японскую новинку конкурентоспособной в бюджетном сегменте.

Особенности конструкции и платформы

Несмотря на название, Delica Mini не является уменьшенной копией старшей модели Delica D: 5. Автомобиль построен на другой платформе, разработанной совместно с Nissan, и технически ближе к модели Roox.

При этом дизайн сохраняет фирменные черты линейки: выразительная передняя часть, круглые светодиодные фары, увеличенный дорожный просвет и рейлинги на крыше.

Оснащение базовой версии

Даже начальная комплектация включает широкий набор оборудования. В список входят комбинированный салон, кожаный руль, мультимедийная система с сенсорным экраном, климат-контроль, подогрев передних сидений и электрические сдвижные двери.

Также предусмотрена система стояночного тормоза с кнопочным управлением и функцией автоудержания.

Разброс цен на рынке

Помимо базовой версии, на рынке представлены автомобили в других цветах и комплектациях. Их стоимость варьируется от 1,28 до 1,4 млн рублей в зависимости от оснащения и типа привода.