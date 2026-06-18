Катя Лель рассказала о несчастном случае, произошедшем прямо на съемках

Российская певица Катя Лель рассказала о несчастном случае, который произошел с ней на съемках. В интервью «Пятому каналу» артистка вспомнила , как едва не пострадала на съемках, когда обрушилась декорация.

По словам Лель, она шла в темноте, как вдруг почувствовала, что опора под ней исчезла. Певица упала с высоты на руки и ноги, но каким-то чудом не получила серьезных травм.

«Я не знаю, каким чудом меня кто‑то поддержал, и я сгруппировалась, как кошка. Я сильно упала. Такой грохот! Я вообще не поняла, что произошло», — отметила артистка.

На помощь ей тут же примчался певец Алексей Воробьев, который вызвался помочь и предложил вызвать скорую, но Лель отказалась.

В апреле Катя Лель рассказала о работе с продюсером Максимом Фадеевым. По ее словам, она столкнулась с проблемами со здоровьем из-за того, что Фадеев требовал от нее стройности.

Также певица накануне поделилась информацией о том, на кого хочет отучиться ее дочь.