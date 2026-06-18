Королева продемонстрировала фигуру после похудения

Певица Наташа Королева продолжает радовать поклонников результатами своего преображения. Артистка опубликовала в социальных сетях снимок из спортзала, на котором позирует в полупрозрачных легинсах и белом топе, сообщает Super. Певица призналась, что переполнена чувством гордости за себя: она наконец сбросила лишние килограммы и может носить любимые вещи.

Фото: [ соцсети ]

Секрет стройности Королевой оказался прост. Артистка рассказала, что худела с помощью регулярных тренировок, правильного белкового питания и специального препарата, который ей выписал врач-эндокринолог. За время курса ей удалось избавиться от пяти лишних килограммов.

«Чудес не бывает, и без ограничений не добиться хороших результатов», — отметила певица.

Толчком к переменам послужили слова ее мужа Сергея Глушко, более известного в сценических кругах как Тарзан. Еще в феврале он заявил, что Наташе как артистке стоит «немножко скинуть». При этом Тарзан подчеркнул, что его слова — не абьюз, а лишь мягкая рекомендация, и решение всегда остается за самой Королевой.

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