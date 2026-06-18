«Я не мог его спасти»: Xolidayboy расплакался, говоря об отце-алкоголике

Певец Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) дал откровенное интервью Лауре Джугелии, передает Super. В разговоре артист не сдержал эмоций и расплакался, когда речь зашла о его отце.

Отец музыканта уже много лет страдает от алкогольной зависимости. Минаев рассказал, что неоднократно пытался помочь отцу: водил его к врачам, оплачивал лечение, уговаривал завязать с пагубной привычкой. Однако все усилия оказались бесполезны.

«Я в определенный момент понял, что нужно это принять. Это его выбор, его жизнь», — сказал Иван.

Артист смирился с этим, но не бросил родственника. Сейчас молодой человек полностью обеспечивает отца, мать и других членов семьи. Он помогает им финансово, покупает продукты, оплачивает счета. При этом певец не жалуется на свою ношу, а воспринимает ее как должное.

В том же интервью Минаев рассказал о своей личной жизни. Он назвал свою девушку настоящим подарком судьбы, но отказался раскрывать ее имя.

Музыкальная карьера Xolidayboy началась в феврале 2021 года после выхода сингла «Помоги». Но настоящая популярность пришла к нему с выходом трека «Мармеладный дом». Под эту песню пользователи соцсетей записали десятки тысяч роликов. Также в его репертуаре есть такие хиты, как «Моя хулиганка» и «Пожары».

Ранее сообщалось, что актриса Светлана Пермякова отказалась от алкоголя.