Главный миф о прокрастинации развенчан: вот почему дедлайны не помогают

Прокрастинация — это не просто привычка иногда откладывать неприятные дела. Около 20% людей делают это постоянно, намеренно и вопреки собственным интересам, пишет The Washington Post со ссылкой на психолога Университета Де Поля Джозефа Феррари, изучающего явление уже 40 лет.

По словам специалиста, возраст, пол, раса и страна почти не влияют на склонность тянуть время. Однако среди офисных сотрудников проблема может встречаться чаще, чем среди рабочих: сантехник или плотник не получит денег без выполненной работы, тогда как зарплата офисного сотрудника обычно не зависит от одного отложенного задания.

Феррари также не принимает объяснение, что во всем виноваты смартфоны и слишком насыщенная современная жизнь. Технологии действительно отвлекают, но одновременно позволяют выполнять многие задачи быстрее.

Еще один распространенный миф — будто некоторые люди лучше работают перед самым дедлайном. Эксперименты показали обратное: прокрастинаторы тратили больше времени, справлялись хуже, но при этом были уверены, что показали хороший результат.

Одной из причин откладывания дел может быть неуверенность в себе. Человек намеренно оставляет слишком мало времени, чтобы в случае провала обвинить обстоятельства, а не собственные способности.

Поэтому одних ежедневников и курсов тайм-менеджмента часто недостаточно. Феррари считает прокрастинацию эмоциональной и поведенческой проблемой, при которой может помочь когнитивно-поведенческая терапия.

Он также предлагает чаще поощрять людей за досрочное выполнение задач, а не только наказывать за опоздание. Например, своим студентам психолог дает дополнительные баллы за работы, сданные раньше срока.