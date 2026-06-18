ИИ отменит все профессии? Названо то, что станет ценнее денег

По его версии, роботы и ИИ-системы со временем смогут обеспечивать людей едой, жильем, одеждой и транспортом. Если основные потребности станут доступными почти без человеческого труда, богатство перестанет быть главным символом успеха. На первый план могут выйти репутация, доверие, творческий вклад и польза для общества.

Сюн считает, что освобожденные от необходимости работать ради выживания люди не обязательно станут бездельниками. Они смогут больше заниматься творчеством, исследованиями, общением и собственными проектами.

Однако эксперт предупреждает и о серьезных рисках. Появление искусственного интеллекта общего назначения он считает возможным уже к 2030 году. Еще опаснее потенциальный сверхинтеллект, цели и логику которого люди могут не понимать.

По словам Сюна, катастрофу способен вызвать даже не «злой робот», а ошибка системы, подключенной к электросетям, водоснабжению или финансам. Поэтому он предлагает создать международный орган по контролю ИИ, похожий на агентство по атомной энергии.

При этом прогноз остается личной оценкой эксперта, а не установленным сценарием будущего. Сроки появления общего ИИ, масштаб исчезновения профессий и возможная утрата деньгами прежней роли пока вызывают споры даже среди специалистов.