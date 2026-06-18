ИИ отменит все профессии? Названо то, что станет ценнее денег
Daily Express: аналитик Сюн спрогнозировал отмену денег после введения общего ИИ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Искусственный интеллект может сделать миллионы профессий ненужными, резко снизить значение денег и заставить людей искать новые способы измерять успех. Такой прогноз дал профессор бизнес-аналитики Университета Суррея Юй Сюн, пишет Daily Express.
По его версии, роботы и ИИ-системы со временем смогут обеспечивать людей едой, жильем, одеждой и транспортом. Если основные потребности станут доступными почти без человеческого труда, богатство перестанет быть главным символом успеха. На первый план могут выйти репутация, доверие, творческий вклад и польза для общества.
Сюн считает, что освобожденные от необходимости работать ради выживания люди не обязательно станут бездельниками. Они смогут больше заниматься творчеством, исследованиями, общением и собственными проектами.
Однако эксперт предупреждает и о серьезных рисках. Появление искусственного интеллекта общего назначения он считает возможным уже к 2030 году. Еще опаснее потенциальный сверхинтеллект, цели и логику которого люди могут не понимать.
По словам Сюна, катастрофу способен вызвать даже не «злой робот», а ошибка системы, подключенной к электросетям, водоснабжению или финансам. Поэтому он предлагает создать международный орган по контролю ИИ, похожий на агентство по атомной энергии.
При этом прогноз остается личной оценкой эксперта, а не установленным сценарием будущего. Сроки появления общего ИИ, масштаб исчезновения профессий и возможная утрата деньгами прежней роли пока вызывают споры даже среди специалистов.