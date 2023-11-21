Министр обороны Эстонии рассказал, что произойдет в ближайшие полгода в зоне СВО

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур написал статью, которую опубликовал портал государственного телерадиовещания ERR . Автор материала выражает позицию, что Украина не должна заключать мирное соглашение с Россией для завершения СВО.

Эстонский министр обороны уверен, что мирное соглашение между Россией и Украиной, которое будет заключено на условиях Кремля, даст сигнал о слабости Запада. Этого невозможно допустить ни в коем случае.

Министр уверен, что в ближайшие полгода будет совершена попытка прекратить военные действия и заключить мирное соглашение. Очень важно, чтобы Запад правильно отреагировал на подобные предложения.

Автор материала предположил, какие требования может выдвинуть Россия: возвращение НАТО к границам 1997 года, прекращение расширение НАТО и возможность России принимать участие в важных переговорах, которые касаются мировой безопасности. Эти условия Кремль выдвинул за несколько месяцев до начала СВО. Спикер уверен, что в период заключения мира в Москве напомнят о своих требованиях.

Министр обороны Ханно Певкур уверен, что Запад должен послать сигнал всему миру, что не оставит Киев, что будет оказывать любую помощь: финансовую и военную. Важно, чтобы страны НАТО увеличивали производство оборонной продукции.