Москва и Краснодар: Откуда во Владивосток приходят застройщики

С каждым годом во Владивостоке появляется все больше строительных объектов, сообщает vostokmedia.com . Редакция проанализировала, в каких городах зарегистрированы компании, которые чаще всех получают заказы на строительство многоэтажных домов. В ТОП-3 вошли следующие населенные пункты: Москва, Краснодар и Ижевск.

Первое место - Москва

ГК ПИК - московская компания, которая специализируется на строительстве жилых зданий. С администрацией Владивостока и местным бизнесом сотрудничает уже не в первый раз. В настоящее время развивает одновременно три проекта в Приморском крае. Строит многоэтажные здания. Самое высокое будет заканчиваться на 29 этаже. Общая площадь трех проектов - 109 149 квадратов.

Второе место - Краснодар

«Девелопмент Юг» также одновременно реализует три проекта. Специализируется на строительстве современных многоэтажных домов. Краснодарская фирма уже сдавала в эксплуатацию несколько объектов. Работы были выполнены в указанный срок. Нареканий на качество выполненных работ не было.

Третье место - Ижевск

73 036 квадратов будет облагорожено компанией «Талан». Оба строительных объекта появятся на территории Владивостока. Представители ижевской компании обещают, что уже в начале 2024 года некоторые жители получат ключи от своих новых квартир.

О многих проектах еще не сообщается, но редакция ознакомилась с документами проектирования города. Во Владивостоке появится еще много новых многоэтажных домов и ТЦ.

Ранее стало известно, сколько разрешений на строительство выдал Главгосстройнадзор Московской области. В регионе появится много коммерческих предприятий.