Москва и Краснодар: Откуда во Владивосток приходят застройщики
Фото: [Pxhere.com]
С каждым годом во Владивостоке появляется все больше строительных объектов, сообщает vostokmedia.com. Редакция проанализировала, в каких городах зарегистрированы компании, которые чаще всех получают заказы на строительство многоэтажных домов. В ТОП-3 вошли следующие населенные пункты: Москва, Краснодар и Ижевск.
Первое место - Москва
ГК ПИК - московская компания, которая специализируется на строительстве жилых зданий. С администрацией Владивостока и местным бизнесом сотрудничает уже не в первый раз. В настоящее время развивает одновременно три проекта в Приморском крае. Строит многоэтажные здания. Самое высокое будет заканчиваться на 29 этаже. Общая площадь трех проектов - 109 149 квадратов.
Второе место - Краснодар
«Девелопмент Юг» также одновременно реализует три проекта. Специализируется на строительстве современных многоэтажных домов. Краснодарская фирма уже сдавала в эксплуатацию несколько объектов. Работы были выполнены в указанный срок. Нареканий на качество выполненных работ не было.
Третье место - Ижевск
73 036 квадратов будет облагорожено компанией «Талан». Оба строительных объекта появятся на территории Владивостока. Представители ижевской компании обещают, что уже в начале 2024 года некоторые жители получат ключи от своих новых квартир.
О многих проектах еще не сообщается, но редакция ознакомилась с документами проектирования города. Во Владивостоке появится еще много новых многоэтажных домов и ТЦ.
Ранее стало известно, сколько разрешений на строительство выдал Главгосстройнадзор Московской области. В регионе появится много коммерческих предприятий.