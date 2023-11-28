Свыше двадцати разрешений на строительство выдали в Подмосковье за неделю

Главгосстройнадзор Московской области выдал 21 разрешение на строительство коммерческих предприятий на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе ведомства. Также за этот период было выдано четыре разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов.

Вскоре в Подмосковье возведут три магазины, три склада, пять производственных зданий, а также мотель и мастерскую по ремонту автомобилей. Площадь всех построенных зданий составит около 20 тысяч квадратных метров, в их строительство вложат 1,5 миллиарда рублей. В результате на новых предприятиях смогут работать около 250 человек.

Среди объектов, введенных в эксплуатацию, — три сервисных центра по техобслуживанию автомобилей и авиационно-спортивный клуб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.