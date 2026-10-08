Медведи ломали заборы и разоряли ульи: инспектор из Кузбасса остановил нашествие хищников на деревню

Проблема с медведями в деревне Чулым Тяжинского округа разрешилась — и местные жители не скрывают благодарности в адрес главного государственного инспектора. Именно его усилиями удалось положить конец регулярным визитам хищников к жилью. Как пояснил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко, звери повадились заходить на частные территории: ломали заборы, повреждали хозпостройки и разорили несколько ульев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, когда сигналы о появлении медведей стали поступать один за другим, инспектор вместе с Павлом Кошелевым и Александром Музылевым вышел на ночное дежурство. В ходе рейда они заметили двух медведей рядом с населенным пунктом.

«Выражаем огромную благодарность Вашему сотруднику. Он оперативно отреагировал на сигнал. Дело в том, что в деревне хозяйничали медведи, залазили в стайки, ломали заборы, проникли во дворы, уничтожили несколько ульев. Денис Николаевич лично приехал и решил проблему! Особенно и отдельно приехал к одинокой пожилой женщине, которая живет на отшибе деревни, и успокоил ее», — говорится в обращении.

По информации издания, дикие животные находились в непосредственной близости от жилой зоны, что создавало угрозу для людей. В итоге зверей отстрелили — на основании имеющихся разрешений на добычу.

Министр Евгений Бойко сообщил, что намерен выступить с предложением поощрить добровольцев, которые вместе с государственными инспекторами помогали обеспечивать безопасность жителей деревни.

«По итогам мероприятий по обеспечению безопасности жителей буду ходатайствовать перед губернатором Кузбасса Ильей Середюком о поощрении добровольных помощников-охотников, которые наравне с госинспекторами несут ночные дежурства, оберегая покой наших земляков», — написал Евгений Бойко.

Ранее сообщалось, что голодный медведь рвет в клочья автомобили на Урале.