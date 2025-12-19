На реке Саминка в Одинцове жители увидели «большого плюшевого медведя»

Жители Одинцова поделились в соцсетях, что в реке Саминка плавает большой плюшевый медведь. Однако выяснилось, что никаких предметов в воде не было, сообщил REGIONS.

Выяснилось, что в реке образовался огромный пенный ком. Он, действительно, вызывает ассоциации, связанные с большой мягкой игрушкой белого цвета. Жители публиковали в соцсетях фотографии, которые быстро распространялись в Сети. Снимки привлекли внимание служб экологии.

Саминка, приток Москвы-реки, играет важную роль в водной системе Рублево-Успенского района. Ее воды питают ряд местных водоемов, в числе которых — известный пруд на территории санатория «Барвиха».

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области выполнили просьбу одинцовцев: провели мониторинг реки. Инспекторы исследовали территорию ЖК, где обнаружили несанкционированно установленные коллекторы. Они были выведены в русло.

Владельцам земельных участков, являющихся источником сбросов в коллекторы, были направлены официальные предписания. При этом жители района заявили о намерении самостоятельно контролировать ситуацию, чтобы предотвратить новые случаи загрязнения реки.

«Чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения, бригада из МБУ „Одинцовское городское хозяйство“ оперативно развернула боновые заграждения на реке Саминке. Сейчас работы еще идут, и мы активно сотрудничаем с надзорными органами», — рассказали REGIONS в администрации Одинцовского округа.

