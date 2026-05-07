«Они не звезды, а просто исполнительницы»: Лоза усомнился в статусе Успенской и Чеботиной после их ссоры

Публичный конфликт между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной, который разгорелся после того, как шансонье оставила резкий комментарий в блоге молодой певицы, привлек внимание еще одного мэтра — Юрия Лозы.

Артист, известный своим прямым мнением о коллегах, высказался не столько о самой ссоре, сколько о статусе обеих исполнительниц, сообщает Teleprogramma.org. По словам Лозы, ни Успенскую, ни Чеботину нельзя считать настоящими звездами.

«Для меня у них статуса нет. Это исполнитель. Он исполнил то, что ему разрешил автор. Эти люди талантливы, они могут создать. А что может создать Успенская? Она может просто спеть, исполнить то, что создали другие», — высказался Лоза.

Что касается Чеботиной, то певец не стал подробно анализировать ее творчество, но также поставил под сомнение ее «звездность».

Тем временем сам конфликт продолжается. Мать Люси назвала выпад Успенской недостойным, а сама Чеботина ответила, что та «напала не на ту».

