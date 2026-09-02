Не хотят взрослеть или слишком умны? Психолог раскрыла шокирующую правду, почему зумеры боятся ЗАГСа

Представители поколения Z все реже оформляют официальные отношения. Согласно информации Росстата, в возрастной группе 18–24 года число регистрируемых браков за последние четверть века сократилось практически в два раза. При этом жители России стали чаще вступать в брак в более зрелом возрасте. Корреспондент REGIONS побеседовал с клиническим психологом Марианной Абравитовой о том, что стоит за этой тенденцией, почему зумеры откладывают свадьбу и как распознать собственную готовность к созданию семьи.

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Абравитова считает, что причины отказа молодежи от ранних браков лежат не в инфантильности или нежелании взрослеть, а в объективных экономических условиях и смене жизненных приоритетов. Ключевое препятствие — отсутствие доступного жилья. Молодые люди, обладая хорошей финансовой грамотностью, трезво оценивают бюджет будущей семьи и понимают, что совместное проживание требует серьезных вложений.

Кроме того, эксперт отметила, что молодых людей пугают не столько сами отношения, сколько юридические и финансовые риски развода, которые в случае официального брака могут оказаться весьма болезненными. При этом ценности любви и доверия никто не отменял, однако представители поколения Z предпочитают подходить к вопросу оформления отношений рационально и откладывают этот шаг до 30–35 лет, когда появляется финансовая стабильность и ясное понимание собственных целей.

«Подобная тенденция представляет серьезную угрозу для демографии, потому что позднее рождение первого ребенка сопряжено с высокими медицинскими рисками. Представители экспертного сообщества настаивают, что затяжной демографический кризис требует не только дискуссий, но и перестройки экономики под запросы молодых семей. Для значительной части населения легализация брака перестает быть социальной догмой и становится атрибутом роскоши. До тех пор, пока экономика не сможет гарантировать молодым людям стабильное и предсказуемое будущее, этот тренд будет лишь набирать обороты», — резюмировала Абравитова.

Оптимальный возраст для брака: есть ли он?

Психолог убеждена: универсального возраста для вступления в брак не существует. Все зависит от степени зрелости конкретного человека, его жизненных приоритетов и личных обстоятельств. Для кого-то идеальным временем становится 25 лет, для другого — 35. Людям, ориентированным на карьерный рост и самореализацию, ранний брак чаще всего не подходит, поскольку такие отношения могут восприниматься как обуза, а не как ресурс, подчеркнула специалист.

«Для тех, кто ставит во главу угла создание крепкого союза «на всю жизнь», рождение и воспитание детей, вступать в брак лучше в молодом возрасте. Это обусловлено биологическими факторами: репродуктивный период ограничен, а риски бесплодия и рождения нездоровых детей с возрастом только растут (причем статистика показывает, что проблемы со здоровьем сейчас стремительно «молодеют»). Чем раньше заключен союз по любви, тем больше времени у пары на совместное счастье, воспитание детей и внуков», — считает она.

Как определить, что вы готовы к семье

Внутренняя готовность к браку, по мнению психолога, проявляется через фокус внимания и восприятие партнерских отношений. Она выделяет два основных сценария развития событий.

Первый: человек осознанно и целенаправленно ищет партнера для создания семьи и подчиняет этому свою жизнь.

Второй: человек не планировал брак, но встречает человека, настолько близкого по духу, что желание строить будущее возникает естественно.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Андрей Каманин ]

Главный маркер готовности — внутренний отклик. Также оценить свое состояние помогает анализ собственных формулировок о том, что такое семья. Тот, кто готов к браку, описывает семью как союз, основанный на любви, заботе, общей ответственности и желании быть вместе всю жизнь. В этом случае человек готов принимать решения и нести ответственность за партнера.

Напротив, те, кто пока не готов, чаще всего воспринимают брак как продолжение романтических свиданий, путешествий и развлечений — всего того, что доступно и без официального оформления отношений. Именно смещение акцента с «нам хорошо вместе» на «мы готовы делить ответственность» и становится главным признаком психологической зрелости, резюмирует Абравитова.

«Таким образом, ориентироваться стоит прежде всего на собственные потребности и жизненные задачи в данный момент. Главное — наличие самой цели построить семью, так как сегодня существует огромный пласт людей, для которых брак в принципе не входит в жизненный план», — заключила Абравитова.

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