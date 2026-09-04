Ученые выяснили, какой рацион снижает риск рака поджелудочной на 10%

Овощи, рыба и оливковое масло оказались не просто вкусными, но и потенциальными защитниками от одного из самых агрессивных видов рака — ученые проанализировали десятки исследований и выяснили, что приверженность средиземноморской диете снижает риск рака поджелудочной железы примерно на 10%. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition.

Международный научный журнал Frontiers in Nutrition опубликовал работу, в которой специалисты объединили данные 12 когортных исследований и двух работ типа «случай–контроль». Они сравнили пищевые привычки тысяч людей и обнаружили устойчивую связь: те, кто строже придерживался диеты, богатой овощами, фруктами, цельными злаками, бобовыми, орехами, рыбой и растительными маслами, болели раком поджелудочной реже. Разница составила примерно 10% — и этот эффект сохранялся как у мужчин, так и у женщин.

Авторы предполагают, что защитный механизм может быть связан с высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов и омега-3 жирных кислот. Также роль играют снижение воспаления, улучшение чувствительности к инсулину и благотворное влияние на микробиоту кишечника. Однако исследователи делают важную оговорку: все включенные в анализ работы были наблюдательными, а общая достоверность доказательств по системе GRADE оценена как «очень низкая». Это значит, что пока нельзя с уверенностью утверждать, что именно средиземноморская диета напрямую защищает от рака — возможны другие факторы, сопутствующие здоровому образу жизни.



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