«Не верьте суевериям»: священник из Подмосковья объяснил, как поступить с найденным на земле крестом

Находка нательного креста на улице или дороге нередко ставит человека в тупик. Суеверные страхи, непонимание церковных традиций и противоречивые советы знакомых только запутывают ситуацию. Как же правильно поступить с найденной святыней и что категорически нельзя делать? На эти вопросы в беседе с REGIONS ответил настоятель Никольского храма в селе Лямцино, духовник Православной гимназии в Домодедове, протоиерей Александр Трушин.

По убеждению священника, нательный крест — это святыня, и относиться к ней нужно с почтением. Оставлять его на земле, где по нему будут ходить и топтать его, недопустимо. Поэтому первое и главное правило — найденный крестик обязательно нужно поднять.

«Найденный на улице крестик нельзя оставлять лежать на земле. Это святыня, и она не должна попираться ногами. Ее обязательно надо поднять. А вот что с ней делать дальше — решать вам», — говорит батюшка.

Многие задаются вопросом: можно ли носить чужой крест? Отец Александр поясняет, что если у человека нет собственного нательного креста, он вполне может носить найденный. Однако есть существенное условие — крест должен быть освящен. Поскольку история найденного предмета нам неизвестна, лучше всего отнести его в храм для совершения чина освящения.

«Нет никакого греха в том, чтобы носить чужой крестик. Это не „чужая судьба“ и не „чужие грехи“. Крест — это не магический предмет, а символ веры. И если вы будете носить его с верой, он будет вам во благо», — говорит батюшка.

Если же найденный крест не нужен самому нашедшему, его можно передать другому человеку — родственнику или знакомому, который станет носить его с верой.

«Главное, чтобы крест не лежал без дела и не был оставлен без внимания», — объясняет батюшка.

Батюшка также одобряет вариант передать крестик в храм — его отдадут тому, у кого нет нательного креста и нет возможности его приобрести. В некоторых церквах для таких случаев установлены специальные ящики.

«Священник или служители храма подскажут, как поступить. Это хороший способ помочь другому человеку», — подчеркивает отец Александр.

Что касается народных поверий, отец Александр предостерегает: не стоит придавать значение суевериям, будто найденный крест приносит несчастья или передает человеку «чужие грехи». Подобные страхи — языческие предрассудки, не имеющие отношения к православной вере. А вот проходить мимо креста, лежащего на земле, и оставлять его на поругание — большой грех. Поэтому церковь призывает каждого, кто столкнется с такой находкой, отнестись к ней ответственно и с уважением.

«Не верьте суевериям, что найденный крест — это к беде. Это не так. Крест — это святыня, и он не может принести зла. Относитесь к нему с уважением и благоговением, и он будет вам во благо», — подводит итог священник.

Ранее священник рассказал, как первокласснику носить крестик так, чтобы он не мешал на уроках и не потерялся.