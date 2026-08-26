В Московской области подвели итоги чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту

Чемпионат мира среди юношей и юниоров и Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту завершились в Подмосковье. Об итогах состязаний рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

По итогам четырех видов состязаний в личном и командном зачете чемпионами мира среди девушек и юниорок стали представительницы России. Второе место заняла команда Белоруссии, третье — Казахстана.

Среди юношей и юниоров звание чемпионов завоевали представители Белоруссии. Второе место заняла сборная РФ, третье — Казахстана.

В рамках соревнований было установлено семь мировых рекордов. Российский спортсмен Илья Краюхин стал обладателем двух из них — в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни (10,12 сек.) и на 100-метровой полосе с препятствиями (15,25 сек ). Также рекорды в своих возрастных группах на 100-метровке установили члены российской сборной Максим Антоненко (16,45 сек.) и Ксения Парфенова (16,31 и 16,05 сек.). В боевом развертывании зафиксировано два мировых рекорда — девушки из Словакии пробежали дистанцию за 19,52 сек., а юноши из Белоруссии — за 17,88 сек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции спортивной школы олимпийского резерва в Клину.