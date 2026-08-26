Подмосковный дзюдоист Артем Никулин одержал победу на первенстве мира до 18 лет

Подмосковный спортсмен Артем Никулин (областной Центр олимпийских видов спорта, Фрязино) одержал победу на первенстве мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое прошло с 16 по 24 августа в Гуаякиле (Эквадор). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в весовой категории до 90 кг и в финальном поединке одержал победу над представителем Узбекистана Джурабеком Эшпулатовым. На третьем месте оказались Аслан Туаев из России и Мэтью Молчанов из Канады.

В состязаниях приняли участие более 450 атлетов из 59 стран, российская сборная показала лучший результат среди команд-участниц и завоевала четыре золотых, серебряную и три бронзовую награды. Это обеспечило ей первое место в итоговом протоколе.

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