Уровень морей повышается: чем это грозит прибрежным городам и районам

Повышение уровня моря может быть опаснее для отдельных прибрежных районов ряда стран, чем считалось раньше, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета и Немецкого геодезического исследовательского института. Спутниковые снимки показали, что приливы могут заметно различаться даже на коротких расстояниях.

В некоторых бухтах разница уровня прилива достигает почти метра. Это значит, что два соседних участка побережья во время одного и того же шторма могут столкнуться с разным уровнем затопления, попадания соленой воды в пресную и загрязнения.

Ученые разработали новый метод анализа спутниковых изображений: они использовали пляж как «линейку». По тому, как линия воды смещалась по наклонному берегу, исследователи оценивали изменения уровня моря. За 40 лет наблюдений это позволило получить данные с точностью до участков примерно в 100 м.

Метод уже показал сильные различия у стран Тихого океана. В бухте Саут-Таранаки в Новой Зеландии приливы менялись почти на метр на протяжении 90 км, а возле Крайстчерча разница между участками составляла около 40 см.

Авторы предупреждают: с ростом уровня моря из-за потепления такие локальные особенности станут важны для защиты городов, дорог и другой прибрежной инфраструктуры.