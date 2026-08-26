Съедобно все: мини-брокколи с тонкими стеблями покоряет прилавки Подмосковья и рестораны Москвы

В хозяйстве «Эколомна», что расположилось в окрестностях Коломны, созревает продукт, который еще несколько сезонов назад в России никто не выращивал. Здесь вместо привычных тугих кочанов брокколи с грядок поднимаются изящные вытянутые стебли, увенчанные миниатюрными соцветиями. Со стороны овощ легко перепутать со спаржей, но создатель — фермер Николя Буассе — называет свое детище «Никколини» и предлагает оценить уникальный вкус, сообщил REGIONS.

«Он очень нежный. Нет такого интенсивного вкуса капусты, как у обычной брокколи. Его можно готовить практически как спаржу», — рассказывает Николя.

По сути, «Никколини» — это элегантный симбиоз классической брокколи и азиатской листовой капусты кай-лан. Длина каждого побега не превышает 12 сантиметров, а главное достоинство — практически полная безотходность: в пищу идет все, от кончиков листьев до самого основания. Технология сбора урожая основана на принципах пермакультуры: свежие побеги срезают каждые пять дней, обеспечивая бесперебойный поток продукции на протяжении всего сезона. Примечательно, что растение отлично прижилось на местных песчаных грунтах.

Цифры говорят сами за себя: около 80% выращенного объема немедленно отправляется на полки ведущих федеральных ретейлеров. Остальная доля поступает в лучшие рестораны столицы, где шеф-повара уже оценили нежную текстуру и оригинальный вкус нового ингредиента. Спрос на мини-брокколи стабильно растет.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Марина Анисимова ]

Автор этого овощного проекта — уроженец Гренобля, обосновавшийся в России более двух десятилетий назад. За годы жизни в Подмосковье Николя Буассе прочно ассоциирует себя с местным агропромом. Его фермерский путь начинался с выращивания элитной спаржи, но со временем селекция новых культур увлекла его всерьез. Итогом многолетних экспериментов стал «Никколини» — сорт, официально запатентованный в России и защищенный авторским правом. Теперь этот необычный овощ уверенно завоевывает позиции на рынке, доказывая, что Подмосковье способно производить продукты уровня мировых стандартов.

«Мы выращиваем его с июля до первых морозов в Подмосковье», — говорит французский фермер, для которого суровый климат средней полосы давно стал родным.

Ранее сообщалось, что фермерам Московской области в рамках программы «Подмосковные 10 га» предоставили более 1,3 тыс. га земли.