Губернатор Подмосковья открыл форум «Сила в единстве»

«Сегодня наша встреча на предприятии «Метровагонмаш» посвящена утверждению программы, которая основывается на обращениях, пожеланиях жителей больших и малых городов Подмосковья. Она содержит существенные изменения, знаковые мероприятия, которые мы, партия «Единая Россия», берем на себя на среднесрочный период (пять лет). Важно все это реализовать, заручившись доверием людей. Этого можно добиться только всем вместе. Наша задача – сделать так, чтобы в каждом населенном пункте Подмосковья жители знали, что о них заботятся, чувствовали перемены», – сказал Воробьев.

Конференция объединила порядка 600 человек, среди них – депутаты Госдумы и Мособлдумы, главы и председатели Советов депутатов муниципальных образований, секретари местных отделений «Единой России», молодогвардейцы, участники спецоперации и так далее. Участники подвели итоги работы, а также приняли региональную партийную предвыборную программу на ближайшие пять лет. В регионе насчитывается более 6,1 млн избирателей, 12 одномандатных округов. В сентябре жители будут выбирать депутатов Госдумы, Мособлдумы. Кроме того, в те же даты пройдут выборы советов депутатов в Коломне, Химках, Пушкинском и Лобне.

«В Подмосковье более 6 млн человек имеют возможность голосовать, как в электронном виде, так и придя на участок. Я знаю, насколько профессионально относятся к своей работе наша областная и территориальные избирательные комиссии, все, кто обеспечивает безопасность на участках и так далее. Это очень важно», – подчеркнул губернатор.

Народная программа «Единой России», сформированная в 2021 году, состояла из порядка 780 тыс. наказов жителей. В Подмосковье ее выполнили почти на 100%. За период ее реализации было открыто более 100 новых больниц, поликлиник, амбулаторий, ежегодно капитально ремонтируются и строятся новые школы, детсады и колледжи. За последние несколько лет запустили ряд знаковых дорожных объектов, включая Мытищинскую хорду, обход поселка Октябрьский в Люберцах и не только. В каждом городе Подмосковья появляются благоустроенные общественные пространства.

В новой народной партийной программе более 920 тыс. наказов от жителей региона (треть от собранных по всей стране).

«Сегодня мы приняли новую Народную программу «Единой России». С начала года мы собирали инициативы жителей Подмосковья: на встречах, в общественных приемных партии, через мобильные пункты сбора, горячую линию и специальный сайт. Итого 920 тысяч предложений, наказов», - отметил секретарь Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Почти треть наказов в новой народной программе связаны с благоустройством дворов, парков, лесопарков, детских площадок, 21% – с вопросами ЖКХ. Помимо этого, наказы касаются здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии, развития дорожно-транспортной сети и так далее.

«За каждым наказом стоит конкретный человек, проблемы которого нужно решить. Причем важен не только сам факт, но и качество выполнения. Необходимо брать за это ответственность», - отметила Герой России, член экспертного совета по подготовке Народной программы «Единой России» Людмила Болилая.

В регионе проводится большая работа в части поддержки участников спецоперации, на сопровождении почти 5 тыс. ветеранов СВО и порядка 50 тыс. членов семей бойцов. Многие из бойцов имеют активную гражданскую позицию. В частности, среди кандидатов на выборах в Госдуму, Мособлдуму и местные советы 18 Героев специальной военной операции.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.