Орехи и Джерри: белка в лесопарке Электростали унесла ключи от квартиры вместе с угощением

Житель Электростали, решивший покормить белку в местном лесопарке, едва не остался без ключей от собственной квартиры. Зверек не только с удовольствием принял угощение, но и схватил брелок с ключами, который висел на руке мужчины. В роли добычи оказалась забавная игрушка в виде мышонка Джерри из популярного мультфильма, сообщил REGIONS.

В последние годы белки в подмосковных лесопарках заметно осмелели. Посетители парков регулярно подкармливают их, принося с собой орешки и семечки. Грызуны, которые раньше предпочитали держаться подальше от людей, теперь сами выходят на тропинки, встают на задние лапки и откровенно выпрашивают угощение. По словам пострадавшего, хитрого зверька могла привлечь крупная яркая игрушка на брелоке. Однако он не исключает, что белки способны ухватить из рук или кармана все, что им покажется интересным.

«Мы с пятилетней дочкой пошли гулять в лес, захватив с собой немного орехов. Без кормления белок наши прогулки не обходятся. Но теперь будем вести себя осторожнее: когда мы приманили одну из белочек, она неожиданно схватила брелок с мышонком Джерри. Хорошо, что дотащила она его только до ближайшего дерева, где и бросила, а затем скрылась в дупле», — рассказывает электросталец Максим Рубанов.

Специалисты Минэкологии Подмосковья напоминают: кормить лесных обитателей с рук небезопасно. Белки могут быть переносчиками опасных инфекций, и хотя процесс подкармливания сам по себе не запрещен, эксперты советуют просто оставлять орехи в специальных местах и отходить — тогда зверьки подберут угощение сами. Прямой контакт с ручными грызунами может обернуться не только потерей ключей или телефона, но и более серьезными последствиями для здоровья. Так что лучше проявлять заботу о природе на расстоянии.

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