Ничего не болит, но пора провериться: терапевт из Домодедова рассказал, какие 4 анализа спасут жизнь мужчине после 40

После 40 лет в мужском организме запускаются процессы, которые требуют повышенного внимания к здоровью. Опасность многих серьезных заболеваний кроется в их бессимптомном течении на ранних стадиях — ничего не беспокоит, человек чувствует себя абсолютно здоровым, а угроза уже рядом. Регулярная сдача анализов позволяет вовремя заметить отклонения и предотвратить тяжелые последствия. Врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко в беседе с REGIONS перечислила четыре ключевых исследования, которые настоятельно рекомендуются мужчинам после сорока лет.

Как отмечает специалист, большинство мужских онкологических патологий на начальных этапах никак себя не проявляют. Поэтому проходить обследования — не прихоть, а жизненная необходимость. В рамках диспансеризации каждый мужчина старше 40 лет имеет возможность ежегодно проходить расширенную диагностику.

Анализ крови на ПСА

Этот тест считается главным маркером состояния предстательной железы. ПСА, или простатспецифический антиген, представляет собой белок, продуцируемый клетками простаты. При увеличении железы или развитии воспалительного процесса концентрация этого вещества в крови возрастает. Обычный забор крови из вены позволяет на ранней стадии заподозрить рак простаты, аденому или простатит. Возрастные референтные значения следующие: до 2,5 нг/мл для мужчин 40–49 лет, до 3,5 нг/мл — в 50–59 лет, до 4,5 нг/мл — в 60–69 лет и до 6,5 нг/мл — в 70–79 лет.

«Повышение уровня может говорить о разных проблемах: от воспаления до опухоли. Но чем раньше вы его проверите, тем спокойнее будете спать», — объясняет Александра Куденко.

Липидный профиль

Комплексное исследование крови, оценивающее содержание «хорошего» и «плохого» холестерина, триглицеридов и коэффициент атерогенности. Эти показатели позволяют спрогнозировать риск развития атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта. Для мужчин после 40 лет такой контроль особенно актуален, поскольку сердечно-сосудистые риски с возрастом неуклонно растут. Липопротеины низкой плотности оседают на стенках сосудов, формируя бляшки и сужая просвет артерий. В отличие от них, липопротеины высокой плотности выполняют очищающую функцию.

«Многие думают, что проблемы с сосудами начинаются внезапно. Но атеросклероз развивается годами. Липидный профиль — это возможность заглянуть в будущее и предотвратить инфаркт», — подчеркивает Александра Куденко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

АЛТ и АСТ

Эти два фермента служат индикаторами функционального состояния печени. При повреждении гепатоцитов уровень аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы в крови повышается, что может свидетельствовать о жировом гепатозе, гепатите или иных нарушениях. Для мужчин норма АЛТ составляет до 52 Ед/л, АСТ — до 39 Ед/л.

«Печень — молчаливый орган. Она может болеть годами, а вы не почувствуете ничего. АЛТ и АСТ — это простой и доступный способ проверить, все ли в порядке», — говорит Александра Куденко.

Анализ кала на скрытую кровь

Исследование выявляет следы крови в каловых массах, невидимые невооруженным глазом. Метод применяется для раннего обнаружения полипов и злокачественных новообразований толстого кишечника, а также язвенных поражений желудка. С 50 лет этот тест рекомендуется проходить на регулярной основе, однако при наличии отягощенной наследственности или воспалительных заболеваний кишечника стоит начинать раньше. Подготовка требует исключения за три дня до сдачи красного мяса, сырых овощей и фруктов, высоких доз витамина С, а также по возможности отмены аспирина и других противовоспалительных препаратов. Ранняя диагностика и своевременное лечение — залог долгой и активной жизни.

«Скрытая кровь в кале — это не всегда страшно. Иногда она появляется из-за геморроя или трещин. Но игнорировать этот анализ нельзя — он может спасти жизнь», — подводит итог Александра Куденко.

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