«Лесные лаборатории», областной слет и профессия мечты: почему подростки Подмосковья все чаще выбирают лесное дело

В Московской области активно возрождается движение школьных лесничеств, которое объединяет уже более 3 тыс. подростков. Ребята не просто изучают природу, а получают практические навыки, помогают сохранять леса и присматриваются к будущей профессии. REGIONS разобрался , чем живут юные экологи, какие специальности востребованы в лесной отрасли и как присоединиться к движению.

От упадка к возрождению

Массовое создание школьных лесничеств началось еще в 1960-х, но в 1990-е движение практически исчезло. Московская область стала одним из первых регионов, где его начали восстанавливать. В 2012 году вышло распоряжение областного управления лесного хозяйства, а уже через год в регионе работал 71 отряд с 1200 участниками.

Сегодня, по данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, действуют 173 школьных лесничества, в которых занимаются более 3 тыс. ребят — в основном это ученики 5–9 классов, но есть и младшеклассники, и старшекурсники. За прошлый год открылось 11 новых объединений в Клину, Дмитрове, Богородском, Подольске и Талдоме. И, как отмечают в комитете, интерес к такому формату работы только растет.

Главная цель объединений — воспитать бережное отношение к природе, расширить знания в области экологии и лесного хозяйства, а главное — помочь подросткам определиться с будущей профессией. По предварительным данным, в этом году не менее 10 воспитанников школьных лесничеств уже сделали выбор в пользу лесных специальностей.

«Всего сегодня на территории Подмосковья действуют 173 школьных лесничеств, в которых занимаются более 3 тыс. ребят. В основном это школьники с 5 по 9 классы, хотя есть и старшеклассники, и обучающиеся начальной школы», — рассказали REGIONS в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

Практика круглый год

Даже на каникулах работа юных экологов не останавливается. Участники «Зеленого патруля» из Волоколамского округа пополнили школьную экспозицию 57 видами местных лекарственных растений — от зверобоя и ромашки до мяты и пижмы. Активисты «Лесного дозора» из Коломны помогли очистить полтора гектара Карасевского дендропарка от валежника и сухостоя. Трое воспитанников лесничества «Лесовички» из Электростали побывали во всероссийском лагере «Орленок» на профильной смене «Лесной подрост», где собрались школьники из 37 регионов. Чтобы попасть туда, ребята собрали портфолио и написали эссе о своем профессиональном выборе.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Яна Шаливская ]

Сейчас активисты готовятся к областному слету школьных лесничеств, который пройдет уже в 13-й раз. Воспитанники «Про.Лес» из Дмитровского округа отрабатывают навыки работы с таксационными приборами, учатся определять древесные породы и повторяют правила пожарной безопасности. Как отмечает помощник участкового лесничего Анастасия Кнутарева, слет — это не только соревнования и обмен опытом, но и возможность познакомиться с современными технологиями лесного хозяйства.

«Лесные лаборатории» — новый уровень

Помимо традиционных посадок леса, противопожарной пропаганды и заботы о птицах, у движения появляется новая инфраструктура. По поручению губернатора Московской области в конце мая стартовал проект трансформации школьных лесничеств «Лесные лаборатории». На базе лесничеств и лесопарков появятся постоянные площадки для экскурсий и исследовательских работ. На первом этапе пилотными стали 13 округов, включая Можайский, Дмитровский, Солнечногорский, Орехово-Зуевский и Шатурский, а также девять подмосковных парков. Летом занятия на некоторых из них уже проходили в рамках пришкольных лагерей.

«В конце мая в Подмосковье по поручению губернатора Московской области стартовал проект трансформации школьных лесничеств „Лесные лаборатории“. В результате у наших объединений на базе лесничеств и лесопарков появятся постоянные площадки для проведения экскурсионных занятий и исследовательских работ. При этом и площадки, и используемые подходы к работе на природных территориях будут доступны для всех школ региона», — пояснили REGIONS в пресс-службе регионального Комитета лесного хозяйства.

Кадры для отрасли

В Комитете лесного хозяйства подчеркивают: участие в лесничестве нередко становится первым шагом в профессию. Спрос на специалистов лесной отрасли в регионе стабильно высок. Многие выпускники продолжают обучение в вузах и техникумах по направлениям лесного дела, ветеринарии, геодезии, охотоведения и ландшафтного строительства. Но даже если подросток в итоге выберет другой путь, полученные знания не пропадут даром. Как отметили в ведомстве, архитектор, врач, автослесарь или художник, понимающий природу, не навредит лесу и передаст эту любовь своим детям.

«Спрос на специалистов лесного хозяйства в регионе остается устойчивым. Многие участники лесничеств после окончания школы продолжают учебу в вузах и техникумах лесного направления и близких специальностей: ветеринария, геодезия, охотоведение, ландшафтное строительство», — отметили в ведомстве.

Чтобы присоединиться к движению, специальных навыков не требуется — достаточно интереса к природе и желания ее защищать. Набор в большинстве лесничеств проводят в начале учебного года, но в некоторых школах он открыт круглый год. Информацию о действующих объединениях можно найти на сайте «Система дополнительного образования Московской области».

Ранее сообщалось, что в новом учебном году для школьников и студентов Подмосковья запустят проект по инвестиционной грамотности.