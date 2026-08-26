В Наро-Фоминске 1 сентября откроется обновленный детский сад при Апрелевской школе

На улице Пойденко, 8 в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа завершился капитальный ремонт детского сада № 22 при Апрелевской школе №3, его планируют открыть 1 сентября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Площадь учреждения составляет более 1 тыс. кв. м. В нем отремонтировали кровлю и фасад, заменили системы отопления, вентиляции, канализации, провели внутренние работы, модернизировали пищеблок и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.