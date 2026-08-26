Осенний авитаминоз или образ жизни: педиатр назвала главные ошибки родителей, из-за которых ребенок часто простужается

С наступлением осени родители школьников и детсадовцев готовятся к традиционному сезону простуд. Стоит ребенку вернуться за парту или в группу, и через несколько дней — насморк, кашель, температура. Можно ли разорвать этот порочный круг и защитить ребенка от частых ОРВИ без дорогих лекарств? Подмосковный педиатр Лариса Коршун убеждена: да. И для этого достаточно соблюдать несколько несложных принципов, о которых она рассказала REGIONS.

Здоровье начинается со сна

Педиатр напоминает: самый мощный инструмент укрепления иммунитета — здоровый сон. При недосыпе защитные силы организма падают на 30–40 процентов. Школьникам рекомендуется отправляться в постель не позднее десяти часов вечера. В спальне перед сном обязательно проветривание, а температура воздуха не должна превышать 22 градусов тепла. Именно в прохладе сон становится глубже и качественнее, а значит, организм успевает полноценно восстановиться за ночь.

«Если ребенок не высыпается, его иммунитет снижается на 30–40%. Сон — это не просто отдых, это время, когда организм восстанавливается. Поэтому я говорю родителям: режим — основа здоровья», — говорит Лариса Коршун.

Питание как основа защиты

Правильный рацион — еще один кирпич в фундаменте детского иммунитета. Ежедневное меню должно включать продукты с высоким содержанием витамина С: цитрусовые, болгарский перец, киви, капусту и шиповник. Не менее важны источники цинка — мясо, рыба, бобовые, орехи. Витамин D, необходимый для усвоения кальция и работы иммунной системы, содержится в яйцах, рыбе и молочной продукции. Осенью в приоритете сезонные овощи и фрукты: они поставляют клетчатку и микроэлементы. Особое место в рационе врач отводит луку и чесноку — они работают как природные антибактериальные средства. Главное правило — разнообразие: чем шире набор продуктов, тем надежнее защита.

«Нет одного волшебного продукта. Важно разнообразие. Чем больше разных овощей, фруктов, белков и жиров, тем крепче иммунитет. И не забывайте про лук и чеснок — они работают как природные антибиотики», — советует Лариса Коршун.

Сахар — под запрет

Есть продукты, которые, напротив, ослабляют защитный барьер. Сахар подавляет активность иммунных клеток и создает благоприятную среду для размножения бактерий. Врач советует ограничить сладости, кондитерские изделия и газированные напитки. Также лучше избегать продуктов с искусственными красителями, консервантами и усилителями вкуса, а фастфуд стоит минимизировать в детском меню. Полностью исключать сладкое не обязательно — достаточно контролировать его количество.

«Сахар — это враг иммунитета. Он создает благоприятную среду для бактерий и снижает способность организма бороться с вирусами. Но не нужно запрещать сладкое совсем. Просто ограничьте его», — поясняет Лариса Коршун.

Простые правила ежедневной защиты

Помимо питания и сна, Лариса Коршун выделяет еще несколько обязательных привычек. Мытье рук с мылом — элементарная мера, которая многократно снижает риск заражения вирусами. Комнату, где ребенок делает уроки, следует регулярно проветривать. Одежду нужно подбирать строго по погоде, чтобы избежать как переохлаждения, так и перегрева. При первых признаках недомогания — чихании или кашле — стоит дать ребенку теплый чай с медом или лимоном, но ни в коем случае не отправлять в школу или садик. Это опасно и для самого ребенка, и для окружающих. Организму нужно время, чтобы восстановиться.

«Если ребенок заболел, не отправляйте его в школу. Это не только опасно для него, но и для других детей. Дайте организму восстановиться», — предупреждает Лариса Коршун.

Витамины — только по рекомендации

Педиатр предостерегает от самостоятельного назначения витаминных комплексов. В большинстве случаев здоровый ребенок получает все необходимые вещества из пищи. Если же простуды случаются слишком часто, врач может порекомендовать дополнительные препараты, например, витамин D в осенне-зимний период. Но решение всегда должен принимать специалист после осмотра.

Лариса Коршун подчеркивает: аптечные витамины — не замена сбалансированному рациону, поэтому разумнее вкладывать деньги в качественные продукты, а не в таблетки. Помните: любые рекомендации носят ознакомительный характер, и перед принятием решений следует проконсультироваться с врачом.

«Витамины из аптеки — это не замена здоровому питанию. Давать их нужно только по назначению врача. Лучше вложить деньги в качественные продукты», — завершает Лариса Коршун.

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