Что делать, если в глаз попала соринка: офтальмолог из Подмосковья назвал 3 главных запрета и правильный алгоритм

Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с попаданием в глаз соринки, мошки или песчинки. Ощущение крайне неприятное и болезненное, и первая реакция — начать тереть глаз в надежде избавиться от раздражителя. Однако именно это действие является самой грубой ошибкой. Врач-офтальмолог из подмосковной Каширы Рустам Абрамов в беседе с REGIONS объяснил , как правильно удалить инородное тело из глаза и чего категорически делать нельзя.

По словам специалиста, самая распространенная и опасная реакция — трение глаз. При таком механическом воздействии можно легко поцарапать роговицу, и вместо небольшой соринки получить серьезную травму.

Что категорически нельзя делать

Офтальмолог предупреждает о нескольких запрещенных действиях, которые могут навредить:

Не трите глаз. Это самая частая и опасная ошибка. Трение царапает роговицу и может привести к инфекции.

Не используйте грязные платки, салфетки и пальцы. Они могут занести инфекцию. Только чистая вода и чистые руки.

Не пытайтесь достать соринку языком. Это не только неэффективно, но и опасно — в ротовой полости много бактерий, которые могут вызвать воспаление.

Не капайте народные средства. Сок алоэ, чайная заварка, растительное масло — все это может усугубить состояние и вызвать аллергию.

«Народные методы — это риск. Не экспериментируйте с глазами. Только чистые руки, чистая вода и специальные капли», — предупреждает Рустам Абрамов.

Правильный алгоритм действий

Если в глаз попало инородное тело, врач рекомендует действовать по следующему плану:

Шаг 1. Не трите глаз. Зажмурьтесь на несколько секунд — слеза может сама вымыть соринку.

Шаг 2. Если это не помогло, попробуйте промыть глаз. Используйте чистую теплую воду, физиологический раствор или специальные увлажняющие капли. Промывайте обильно и аккуратно, направляя струю воды от внешнего угла глаза к внутреннему.

Шаг 3. Если промывание не помогает и предмет не удаляется, не пытайтесь достать его самостоятельно. Накройте глаз чистой марлей или бинтом и обратитесь к врачу.

«В большинстве случаев соринка вымывается слезой или промыванием. Если через 15–20 минут дискомфорт не проходит, или вы чувствуете, что что-то осталось — не рискуйте. Идите к врачу», — советует Рустам Абрамов.

Когда нужно срочно к врачу

Офтальмолог выделяет ситуации, при которых визит к врачу обязателен:

Инородное тело не удаляется после промывания.

Сохраняется ощущение песка в глазу.

Появилось покраснение, резкая боль или слезотечение.

Вы чувствуете, что предмет вонзился в глаз или застрял под веком.

«Не ждите, пока пройдет само. Если инородное тело не вымылось и вы чувствуете дискомфорт, лучше сразу обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений», — подчеркивает Рустам Абрамов.

Важно помнить: даже если соринка вышла, но дискомфорт сохраняется, не стоит откладывать визит к специалисту. Своевременная помощь предотвратит развитие осложнений и сохранит здоровье глаз.

Ранее терапевт из Домодедова рассказал, какие 4 анализа спасут жизнь мужчине после 40.

Информация в статье носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией или заменой консультации врача.