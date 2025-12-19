Новогодняя сказка в Можайске: лошадь‑инсталляция с телегой пожеланий учит горожан заботиться о здоровье

Проект только открылся, но некоторые работы уже представлены. Особое внимание гостей привлекает масштабная инсталляция, созданная коллективом Можайской больницы. На Московской улице появилась сказочная лошадь, собранная из хвойных ветвей и украшенная сотнями шишек и праздничных шаров.

У гигантской фигуры, получившей имя Салют, есть и функциональная составляющая: она тянет за собой телегу, доверху наполненную пожеланиями здоровья и благополучия. Но главная особенность арт-объекта — его интерактивность.

Конструкция запрограммирована на общение: она может дать совет о важности диспансеризации или ответить на вопросы о работе медицинского учреждения. С наступлением темноты композиция оживает по-новому благодаря динамической цветной подсветке.

«Мы думали, что после шикарной елки-девушки и стильного жеребца нас ничем не удивить. Ошибались. У наших врачей даже ездовой конь заговорил. Вот это креатив, мастерство и новогодний вайб. Выбрать лучшую невозможно», — говорит Олеся Деревцова, жительница Можайска.

Как пояснил исполняющий обязанности главного врача больницы Александр Акименко, ключевая цель участия медицинских работников в фестивале — подарить жителям позитивные эмоции и напомнить о необходимости внимательно и регулярно заботиться о своем здоровье.

