Поход в баню у бабушки закончился для маленького внука смертью

На Урале 11-летний мальчик задохнулся в бане после того, как помещение подготовила его бабушка. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в селе Косой Брод. Женщина растопила баню и первая пошла мыться. После процедур она проверила печь, убедилась, что горения и углей там уже нет, и закрыла задвижку печной трубы. Затем мыться отправился ее внук. Через какое-то время женщина заметила, что мальчика долго нет, и пошла проведать его. В бане она нашла школьника без признаков жизни.

По предварительным данным, ребенок получил отравление угарным газом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее дети из Чувашии попали в больницу после отравления газом в бане. Нередко причиной распространения угарного газа в помещении становится нарушение тяги и преждевременное закрытие дымохода. Специалисты советуют проверять тягу перед растопкой и не закрывать заслонку до тех пор, пока угли полностью не прогорят.

Также ранее сообщалось, как ошибка с растопкой печки может убить прямо в постели.