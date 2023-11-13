«Общаюсь с духами»: Владелец загадочного дома с иконами в Нижнем Новгороде попал в ДТП

В Нижнем Новгороде проживает экс-бизнесмен Виктор Ярмин, которого ранее жители обвиняли в жертвоприношении. Его дом известен далеко за пределами города. Сейчас мужчина привлек внимание СМИ из-за другой истории. Он заявляет, что пострадал вследствие ДТП и призывает сотрудников правоохранительных органов разобраться в ситуации, сообщает newsnn.ru .

Виктор Ярмин - известная личность в родном городе. Его дом знает каждый. Двухэтажное здание декорировано необычными фресками, на которых изображен собственник жилья, но в разных магических образах. На перилах висят ковры и иконы. Внутри дома атмосфера необычная: висит много икон, ритуальных вещей и мотивирующих плакатов-надписей. Мужчина не отрицает, что занимается различными ритуалами.

«Живу сейчас на первом этаже, а на второй — прихожу ночью. Здесь у меня место для ритуалов. Иногда всю ночь здесь провожу. Таро раскладываю, общаюсь с духами рода», — поясняет Ярмин.

Виктор Ярмин уверен, что каждый плохой человек всегда получает по заслугам. Рассказывает, что все, кто причинил ему боль или поступал нечестно по отношению к бизнесмену, понесли наказание. При этом, сам Виктор Ярмин ничего для этого не делал.

Сейчас Виктор Ярмин не ведет бизнес. Он рассказал, что в 90-ые годы ему не позволили работать влиятельные на тот момент люди. Теперь препятствовали другие проблемы, например, пандемия.

Общественники ранее обвиняли горожанина в жертвоприношении животных. Полиция доказала, что обвинения были беспочвенными.

Мужчина рассказывает, что в сентябре 2022 года его сбил автомобиль. Водитель практически сразу скрылся с места ДТП. Виктор подал заявление только на следующий день. Сотрудники ГИБДД не были заинтересованы в честном расследовании, так считает потерпевший. Горожанин намерен обращаться в Москву, чтобы были предприняты все необходимые меры.

«Больше года разобраться не можем. Но я не сдамся, у меня есть все фото и справки. В Москве разберутся, что на самом деле произошло», — убежден Ярмин.

NewsNN направил запрос в полицию, чтобы сотрудники предоставили больше информации.