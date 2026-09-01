Почему случается так, что заядлый рыболов возвращается домой с абсолютно пустым садком, проведя целый день на водоеме, где, по заверениям хозяев, рыбы — хоть пруд пруди? И при этом еще и расстается с приличной суммой денег, заплаченной за удовольствие? Как предприниматели, владеющие платными прудами и озерами в Кемеровской области, ухитряются делать поклевку редкостью, отгоняют водных обитателей от крючков и по сути торгуют пустым местом — разбирался корреспондент VSE42.Ru .

Авторы публикации сразу оговариваются: никто не обвиняет всех без исключения владельцев рыбоводческих хозяйств и коммерческих водоемов в применении описанных ниже приемов. В регионе, вне всякого сомнения, работают честные и порядочные руководители таких предприятий. Однако перечисленные методы существуют и активно применяются на практике. А значит, каждому, кто собирается на платную рыбалку, стоит быть во всеоружии и знать эти уловки.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Екатерина Сироштан ]

Когда в водоеме попросту нет живности

Самая циничная и беспринципная схема выманивания денег у любителей ужения. Суть ее проста до безобразия: хозяева запускают партию мальков единожды в году — ранней весной, чтобы создать видимость полноценного зарыбления. Или же вовсе не тратятся на процедуру, а просто выкладывают в группе социальной сети видеозапись, снятую еще в прошлом сезоне. Доверчивые клиенты приезжают, платят, а рыбы в пруду нет. Пройдет какое-то время, и обман раскроется, но до этого момента бизнесмен успевает неплохо заработать практически без затрат.

Был в Кемеровском районе случай, когда предприниматель до такой степени потерял чувство меры, что согласился провести на своем полностью опустевшем водоеме официальные состязания по спортивной рыбалке. До этого озеро пользовалось популярностью, но в зимний период случился замор — явление, при котором из-за отсутствия кислорода подо льдом гибнет вся ихтиофауна. Весной к горе-рыбоводу обратились представители областной федерации с просьбой организовать турнир. И он, видимо, решил, что это хороший способ поправить дела за счет спортсменов.

Но тут его ждал просчет. Спортсмены — народ дисциплинированный, общаются между собой, и когда они собрались в большом количестве на берегу, быстро раскусили обман. Если бы не этот турнир, то рядовые рыболовы так и ездили бы на мертвое озеро, списывая неудачу на капризы погоды или неподходящую фазу луны.

«Приехали люди из разных городов и даже регионов. Начали ловить – за полдня ни единой поклевки ни у кого. Прижали владельца, в итоге сознался все-таки. До сих пор не понимаю, как ему никто морду тогда не набил», – рассказывает кемеровчанин Дмитрий, участвовавший в тех «соревнованиях».

Как защититься: не стоит слепо верить восторженным отзывам на официальных страницах платного водоема — отрицательные комментарии там безжалостно удаляют. Лучше заглянуть на профильные рыболовные форумы и пообщаться с реальными людьми. И обязательно убедитесь, что в открытом доступе есть свежие видеоролики, подтверждающие процесс запуска рыбы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Екатерина Сироштан ]

Когда рыба есть, но она игнорирует наживку

Здесь уже все несколько иначе: хозяин исправно зарыбляет пруд, рыба в нем водится, но вот клевать она категорически отказывается. Секрет прост: владельцу невыгодно, чтобы улов был богатым — иначе ему придется слишком часто закупать новую партию карпов и толстолобиков. Чтобы этого избежать, используются небольшие ухищрения:

кормежка по ночам. Сытая рыба днем отсыпается и на прикормку не реагирует;

закидывание корма в центр водоема, куда обычному рыбаку не добраться. Стая держится там и не приближается к берегу. Отчасти решить проблему помогают специальные кораблики-дроны, но стоят они как настоящая лодка с мотором;

обильный «пятничный ужин»: всю неделю рыбу морят голодом, а в пятницу закармливают до отвала. И в субботу с воскресеньем она уже сытая и вялая;

спуск воды в крупных хозяйствах. Снижение уровня — стресс для обитателей водоема, и они перестают питаться.

Как защититься: планируйте выезд на будние дни. Разница в активности рыбы вас приятно удивит.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Болотова ]

Когда хозяин потерял лицензию, но продолжает брать деньги

Бывает и так: предприниматель лишается разрешительных документов, рыбу больше не запускает, однако продолжает исправно взимать плату с приезжающих. Недавно подобная ситуация возникла на одном из озер в Топкинском районе. Гости из областного центра приехали на рыбалку, надули лодки и вышли на воду. Вскоре к ним на весельной лодке подплыл мужчина и потребовал деньги. Кемеровчане заплатили, но один из них решил разобраться в ситуации.

Он обратился в рыбоохрану, и инспекторы не поленились съездить в глухую деревню и провести разъяснительную беседу с бывшим хозяином. После этого рыбаки еще не раз наведывались на водоем, и никто не требовал с них платы.

«Мне показалось это странным – озеро неухоженное и даже близко не похоже на "платник". Сетями перегорожено в нескольких местах. Уже по возвращении домой связался с местным управлением Рыбохраны, написал запрос. В итоге мне ответили, что лицензия у жителя этого посёлка была, но она уже два года, как недействительна», – рассказывает рыболов Ярослав.

Как защититься: перед началом сезона изучайте информацию в сети. Рыбохрана, как показала практика, идет на контакт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Почему спиннингистов не жалуют

Любители ужения хищника на спиннинг — словно пасынки на многих коммерческих прудах. Все потому, что они приносят меньше дохода. На большинстве водоемов плата взимается за каждое удилище. Карпятник выкладывает по ₽1 тыс. за каждую из трех-пяти удочек, а спиннингист — всего ₽1 тыс., ведь одновременно он может использовать только одну снасть.

Первые приезжают компаниями, остаются с ночевкой, снимают беседки и оставляют ₽10-15 тыс. Второй же бродит по берегу в поисках щуки, а вечером уезжает, оставив лишь ₽1 тыс. К тому же хищники поедают молодь, и владельцы были бы рады от них избавиться. Но щука — санитар, и без нее водоем захиреет.

Как защититься: выбирайте будни, когда концентрация рыбаков минимальна. Хищная рыба в таких водоемах есть, главное — не пересекаться с карпятниками.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко ]

Почему платные водоемы все равно хороши

Описанные ухищрения — скорее исключение, чем правило. В противном случае платная рыбалка давно бы потеряла клиентов. У коммерческих прудов есть неоспоримые плюсы: там нет браконьеров, за чистотой следят, отсутствуют шумные компании, есть минимальные удобства. А для горожан это практически единственная возможность быстро уехать на рыбалку без долгой дороги и ночевки.

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