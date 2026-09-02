«Краснодар» продлил контракт с защитником-голеадором

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с 33-летним бразильским защитником Жубалом еще на один год — до 30 июня 2028 года. Действовавшее соглашение завершалось по окончании нынешнего сезона.

Пресс-служба «быков» в шутку назвала защитника нападающим. В нынешнем сезоне Жубал забил три мяча в шести матчах, причем в играх с махачкалинским «Динамо» и «Ростов» его голы оказывались единственными и принесли победу «Краснодару». Жубал сверкнул и в концовке прошлого сезона, забив важные мячи в ворота «Балтики» и «Спартака».

«Жубал остается с нами. Нападающий (защитник) продлил контракт с клубом до 30 июня 2028 года», — говорится в сообщении «Краснодара».

В общей сложности Жубал провел 26 матчей в составе южан. Но если в минувшем сезоне чаще начинал игру со скамейки, то сейчас стал твердым игроком основы.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» задумалось о возвращении Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».