Не стало звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной

Ушла из жизни Елена Ивашина, известная по участию в 23-м сезоне популярного телепроекта «Битва экстрасенсов», сообщил Super.ru. Она скончалась 1 сентября на 44-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.

Ивашина родилась 2 февраля 1983 года в городе Наро-Фоминске. В 2022 году она вошла в число участников «Битвы экстрасенсов», где привлекла внимание зрителей своим даром. Однако в одном из выпусков она получила травму ноги и была вынуждена покинуть проект.

Несмотря на это, в январе 2024 года Ивашина решила вернуться в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Но в первом же выпуске она добровольно уступила место Никите Турчину. Тогда она объяснила свое решение тем, что последствия перелома по-прежнему доставляют ей дискомфорт.

Отпевание Ивашиной состоится 4 сентября в 14:00 мск в соборе Николая Чудотворца. Причины столь раннего ухода из жизни пока остаются темой обсуждения среди поклонников и коллег.

Ранее стало известно о смерти бывшего помощника Владимира Жириновского и героя мема «Сафонов, оплатить!».