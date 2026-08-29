Ожог слизистой и отек гортани: биолог предупредил об опасности комнатного растения, которое есть у многих

Биолог Дмитрий Сафонов в интервью РИА Новости назвал диффенбахию одним из самых опасных комнатных растений для человека. По его словам, контакт с этим цветком может привести к серьезным последствиям, включая отек гортани.

Специалист пояснил, что особую опасность диффенбахия представляет для детей. Родителям, по его мнению, необходимо быть предельно внимательными: ребенок может получить ожог слизистой оболочки, если потрет глаза или оближет пальцы после того, как прикасался к сломанному стеблю растения. Сок, попадающий на кожу или слизистые, способен вызвать сильную аллергическую реакцию.

«Диффенбахия является популярным, но опасным комнатным растением, которое в народе называют "немой розгой" из-за сока в стебле. При попадании в рот, оно вызывает сильный отек гортани: временная потеря речи у взрослых и обязательная госпитализация ребенка — последствия контакта с этим растением, поэтому держать её в зоне доступа опасно», — рассказал биолог.

При этом, как заверил Сафонов, выбрасывать растение вовсе не обязательно. Достаточно просто переставить горшок с цветком на более высокое место, куда у детей нет доступа, а также в доступной форме объяснить им, что листья и стебли трогать и тем более рвать категорически нельзя. Эти простые меры предосторожности, убежден биолог, помогут избежать неприятных и опасных для здоровья последствий.

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