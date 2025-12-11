Плакала в суде о своей 14-летней честной службе: за улучшение показателей работы пристава могут отправить в колонию

В пятницу, 26 декабря, суд вынесет приговор экс-начальнице отдела исполнительных производств УФССП по Пермскому краю, сообщил properm.ru. Во время выступления с последним словом экс-сотрудница расплакалась. Она считает, что на протяжении 14 лет работала честно и добросовестно.

По информации издания, в среду, 10 декабря, судья ушел в совещательную комнату для вынесения вердикта. Обвиняемая вину не признала. Обозначать свою позицию в прениях отказалась. Женщина ссылалась на адвоката, с позицией которого полностью согласна.

По версии следствия, бывшая сотрудница УФССП принуждала приставов-исполнителей в территориальных отделах завершать производства. Таким образом она смогла незаконно улучшить годовые показатели работы коллектива. Сотрудники правоохранительных органов уверены, что подобные действия нанесли ущерб бюджету. Кроме того, серьезно пострадала репутация ведомства.

Адвокат предполагает, что целенаправленно ее клиент не влияла на закрытие производств. Обвиняемой не было выгодно улучшать показатели.

«Она не состояла ни в каком кадровом резерве, не подвергалась наказаниям и не претендовала на вышестоящие должности», — заявила адвокат, ссылаясь на предоставленный ей ответ УФССП.

Гособвинитель просит отправить бывшую сотрудницу в колонию общего режима на пять лет, а также запретить занимать руководящие должности на протяжении трех лет. Собеседники Properm.ru уверены, что пермяки могли не получить с должников значительно больше денег, чем проходит по материалам уголовного дела.

