Подоляк заявил, что ВСУ еще не завершили наступательные действия на некоторых участках

Спикер заявил, что ВСУ еще не закончили контрнаступление. На некоторых участках наступление еще продолжается. Однако, советник главы офиса президента Украины не отрицал, что ожидаемых результатов контрнаступление, которое уже длится пять месяцев, не принесло.

Михаил Подоляк рассказал, что Украина проанализировала допущенные ошибки. Теперь важно выработать новую стратегию ведения боя, учитывая сильные стороны армии РФ. Этим ВСУ будет заниматься в конце 2023 года и в 2024 году.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также признал, что наступление не принесло желаемого результата. Теперь начинаются позиционные бои, но есть высокий риск того, что Украина не сможет их выдержать: есть проблемы в экономике, политике и непосредственно в зоне СВО.