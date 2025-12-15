«От типовой планировки до духовного центра»: как россияне создают красные углы в квартирах

Эксперт рассказал, что речь идет о желании россиян обустраивать в квартирах домашний иконостас, который еще называют красным углом. Зампред ВРНС Иванов считает, что тенденция связана с мировыми изменениями, которые происходят слишком быстро. В такие периоды поиск духовных и культурных опор становится все более осознанным.

Священнослужитель высказал мнение, что красный угол станет силой в квартире, центром притяжения семьи, напоминанием о важности единства в сложные времена, о силе духа. Современные дизайнеры помогают воплотить идею создания красного угла с точки зрения сочетания с интерьером.

«Главное — начать с понимания сути. Красный — значит красивый, светлый, главный. Это самое почетное место в доме, где издревле размещали иконы. Современные дизайнеры подхватывают эту эстетику, создавая пространства, которые „дышат“ чистотой и спокойствием, где царят теплые светлые оттенки, натуральные материалы и скромность декора», — отметил Иванов.

При создании молитвенного уголка в пространстве современного жилища можно отталкиваться от традиционного принципа ориентации на восток — сторону, символизирующую начало света и надежды. Однако строгое следование этому правилу не является обязательным, особенно в условиях типовой городской застройки, где планировка часто диктует свои условия.

