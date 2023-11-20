Путин заявил о совместной работе РФ и КНР в создании демократического миропорядка

Президент оценил высокий уровень российско-китайских отношений, которые направлены на стратегическое партнерство. Страны успешно развивают ряд проектов в различных сферах: гуманитарной и энергетической, транспортной и экономической, но и на этом сотрудничество не заканчивается. Реализуются масштабные проекты и в других отраслях.

«На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем.» - говорится в приветствии президента Владимира Путина.

Россия и Китай занимаются созданием нового миропорядка, который основывается на демократических принципах. Правящие партии КНР и РФ регулярно проводят встречи на разных уровнях: национальном и региональном. Это позволяет сторонам обмениваться опытом и успешно реализовывать различные проекты. Связи между странами можно назвать многоплановыми. Удается решать, как внутренние проблемы, так и международные.

«Уверен, что и в этот раз ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а высказанные вами соображения и идеи послужат дальнейшему наращиванию плодотворного российско-китайского сотрудничества.» - сообщается в приветствии президента Владимира Путина.

Президент пожелал участником мероприятия успехов.

Ранее стало известно, какой процент населения России поддерживает действия президента. У лидера высокая поддержка в отличие от его коллеги из США.