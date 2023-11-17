Работу Путина поддержали 80 процентов россиян

Работу президента России Владимира Путина поддержали 80% граждан, следует из результата опроса Фонда «Общественное мнение» . По его данным, российскому лидеру доверяют 78% граждан РФ.

10% респондентов оценили работу Путина плохо. Еще 11% затруднились дать ответ. Недоверчиво к президенту, согласно результатам опроса, относятся 14% граждан. Затруднились дать ответ 8% опрошенных.

Отмечается, что опрос населения «ФОМнибус» проходил среди россиян возрастом от 18 лет в период с 10 по 12 ноября. Граждан опрашивали с помощью интервьюирования по месту жительства. Опрос проводился в 53 регионах России среди 1,5 тысячи человек в 104 населенных пунктах страны.

Фонд «Общественное мнение» – российская организация, которая проводит социологические опросы. Она была основана в 1991 году.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты своего опроса, согласно которому, более 79% россиян доверяют работу Путина. Также, согласно результатам исследования, более 50% граждан одобряют работу правительства РФ.