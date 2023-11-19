Рейтинг одобрения президента США стал самым низким за время его правления
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Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена скатился до наиболее низкого уровня за все время его правления. Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что в настоящее время он составляет всего лишь 40%, так как значительная часть американцев не поддерживают его внешнюю политику и вмешательство в ближневосточный конфликт.
Добавляется, что это первый случай отставания в рейтинге от экс-президента Штатов Дональда Трампа.
Уточняется, что в начале осени 46% избирателей одобряли деятельность Байдена, а сейчас уровень одобрения составляет 31%.