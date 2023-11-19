Рейтинг одобрения президента США стал самым низким за время его правления

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена скатился до наиболее низкого уровня за все время его правления. Об этом сообщает NBC News .

Отмечается, что в настоящее время он составляет всего лишь 40%, так как значительная часть американцев не поддерживают его внешнюю политику и вмешательство в ближневосточный конфликт.

Добавляется, что это первый случай отставания в рейтинге от экс-президента Штатов Дональда Трампа.

Уточняется, что в начале осени 46% избирателей одобряли деятельность Байдена, а сейчас уровень одобрения составляет 31%.