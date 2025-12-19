Развитие набережной в Павшино: власти ответили на вопрос жителей Красногорска, адресованный Путину

Местные жители Павшино, стремясь защитить прибрежный парк от планов по жилой застройке, направили свои обращения на прямую линию президента Владимира Путина. Их ключевое требование — сохранить зеленую зону и создать современную благоустроенную набережную для отдыха, сообщил REGIONS.

В свою очередь, администрация городского округа Красногорск, реагируя на запрос граждан, опубликовала детальные разъяснения по проекту комплексного освоения этой территории. Согласно официальной позиции, развитие участка за военным городком Павшино осуществляется на основе договора о комплексном развитии с инвестором.

Все этапы проекта, включая корректировки генерального плана и процедуру публичных слушаний, состоявшихся в мае 2023 года, были пройдены в установленном порядке. Вся проектная документация и заключения экспертиз находятся в открытом доступе на сайте муниципалитета.

Важным акцентом проекта власти называют создание полноценной социальной инфраструктуры. В планы входит возведение современного воспитательно-образовательного кластера с детским садом на 240 мест и школой на 200 учеников, а также строительство спортивных объектов, включая залы, бассейн и уличные площадки.

