«Как пригласить президента?»: школьники Балашихи ищут путь к встрече с Владимиром Путиным

Диалог вышел за рамки простого школьного «часа вопросов». Юные корреспонденты продемонстрировали глубокую вовлеченность в жизнь родного города, задав ряд принципиально важных тем.

Ребят интересовали не абстрактные понятия, а конкретные перспективы: какие стратегические направления развития видит администрация для Балашихи, как школьник может получить востребованные навыки за рамками основной программы и возможно ли расширить учебный план в самой Балашихинской школьной лиге, сделав его еще более практико-ориентированным. Сергей Юров подошел к ответам с максимальной серьезностью.

Кульминацией встречи стал интересный вопрос.

«Посоветуйте, что мы можем сделать такого яркого и креативного, чтобы к нам в город приехал Владимир Путин. Этот вопрос нас волнует уже на протяжении нескольких месяцев», — обратилась участница пресс-конференции.

Сергей Юров пояснил, что организация визита главы государства — это сложный, многоэтапный процесс, требующий тщательной подготовки не только от властей, но и от всего города. Глава выразил абсолютную уверенность в потенциале местной молодежи.

«Конечно, все это должно проходить на официальном уровне: губернатор, письма, официальные лица. Но это бы точно состоялось, если бы вы устроили флешмоб от лица БШЛ. Я знаю, что уже снят целый ряд роликов, и президента не раз приглашали. Нужно просто дать ход этой истории, чтобы о ней узнали многие», — сказал глава.

