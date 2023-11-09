Редакция Properm.ru заявляет о незаконном задержании коллеги - гражданина Казахстана

Журналиста интернет-издания Properm. ru доставили в центр временного содержания иностранных граждан. Рано утром в четверг, 9 ноября, его увезли сотрудники полиции. Некоторое время редакция не могла найти коллегу: на связь он не выходит до сих пор, сообщает properm.ru .

Мужчина работает журналистом в издании Properm. ru восемь лет. Он является гражданином Казахстана, но в последнее время живет в Перми. Имел вид на жительство. Не привлекался к уголовной или административной ответственности. Незадолго до задержания, корреспонденту прислали постановление, что вид на жительство аннулирован. Причины не указаны.

Утром сотрудники полиции увезли журналиста в отделение, но не позволили связаться с близкими. Также ему не разрешили дождаться адвоката. Позже стало известно, что мужчину доставили в центр для временного размещения иностранных жителей.

«Редакция Properm.ru, считает что основания для аннулирования ВНЖ, указанные в заявлении ГУ МВД по Пермскому краю, выдуманные и не имеют под собой никакого основания. Кроме того, решение было обжаловано, в установленный законом срок. Мы считаем действия правоохранительных органов незаконными, избыточными и требуем перестать оказывать давление на сотрудника и редакцию.»

На данный момент корреспондент так и не смог связаться с коллегами из редакции.

В последнее время к мигрантам стали выдвигать различные требования. Так, в 2024 году иностранные жители не будут иметь право работать таксистами в Челябинской области.