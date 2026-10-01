Дружинники задержали жителя Чехова, пристававшего к детям в магазинах: что известно на данный момент

В подмосковном Чехове разворачивается проверка по факту приставаний к двум малолетним девочкам. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел в деревне Крюково: мужчина домогался до детей прямо в торговом зале, пока их мать занималась покупками. Сигнал незамедлительно поступил дружинникам, которые выехали на место происшествия, сообщил REGIONS.

В ходе разбирательства выяснилось, что тот же человек успел совершить аналогичные действия и в соседнем магазине. Согласно показаниям свидетелей, поведение мужчины выглядело неадекватным — складывалось впечатление, будто он находится под воздействием запрещенных в России веществ.

Личность нарушителя дружинники установили оперативно и задержали его еще до прибытия сотрудников полиции. В настоящий момент мужчина передан правоохранительным органам: предстоит провести процессуальные действия и установить полную картину случившегося.

Как разъяснил в беседе с корреспондентом REGIONS юрист Николай Земцов, содеянное может быть квалифицировано по статье 135 Уголовного кодекса РФ — «Развратные действия».

«Данная норма устанавливает ответственность за совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет. Максимальное наказание по части первой статьи 135 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Если будет установлено, что потерпевшие не достигли 12 лет, содеянное переквалифицируется на вторую часть статьи — с наказанием до восьми лет лишения свободы. При этом если преступление совершено в отношении двух или более лиц, срок лишения свободы может составить до 12 лет», — объясняет Николай Земцов.

По мнению специалиста, наркотическое опьянение, о котором говорят очевидцы, само по себе не является отдельным составом преступления, однако суд вправе расценить его как обстоятельство, отягчающее ответственность. Окончательную правовую оценку действиям задержанного дадут по итогам проверки, которую сейчас ведут правоохранители.

Ранее сообщалось, что «покойника» задержали за дебош на севере Москвы.