Бледная поганка не боится варки, а лук не чернеет: главные мифы об отравлении грибами

Токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов опубликовал в своем телеграм-канале предупреждение главного токсиколога Москвы Анастасии Симоновой о пяти самых распространенных мифах, связанных с отравлением грибами. Многие из них стоят людям здоровья, а иногда и жизни, сообщил VSE42.RU .

Миф №1. Варка делает ядовитый гриб безопасным

Один из самых опасных и живучих мифов — что ядовитые грибы можно обезвредить длительной термической обработкой. По информации эксперта, это не так. Токсины бледной поганки устойчивы к варке, жарке, сушке и заморозке. Даже слив первого отвара не гарантирует безопасности. Яд остается в грибе, и его концентрация не уменьшается.

Миф №2. Если симптомы не появились сразу, значит, все в порядке

Еще одно заблуждение — считать, что отсутствие симптомов в первые часы говорит о безопасности трапезы. При отравлении бледной поганкой инкубационный период может длиться от 6 до 24 часов. Первые признаки — тошнота, рвота, боли в животе и диарея. Затем иногда наступает период ложного благополучия, когда человеку кажется, что все прошло. Однако в это время продолжается поражение печени. Промедление может стоить жизни.

Миф №3. Лук, чеснок или серебряная ложка покажут яд

В народе бытует мнение, что если при варке грибов потемнел лук, чеснок или серебряная ложка, значит, грибы ядовитые. Это не имеет научного обоснования. Потемнение продуктов или металла никак не связано с наличием токсинов. Универсального способа проверить гриб на ядовитость в домашних условиях не существует.

Миф №4. Если черви едят — значит, гриб безопасен

Некоторые считают, что если гриб не тронут червями, улитками или животными, значит, он опасен. И наоборот — если насекомые его едят, то можно есть и человеку. Это грубая ошибка. Разные организмы по-разному реагируют на токсины. То, что безопасно для червя, может оказаться смертельным для человека.

Миф №5. Ядовитый гриб неприятно пахнет и горчит

Многие уверены, что опасный гриб можно распознать по резкому запаху или горькому вкусу. Это заблуждение. Некоторые смертельно опасные виды имеют обычный грибной аромат и вполне приятный вкус. Например, бледная поганка не имеет ни горького привкуса, ни отталкивающего запаха. Доверять своим органам чувств в этом вопросе нельзя.

Что делать при подозрении на отравление

Специалисты советуют не ждать ухудшения состояния и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Важно сохранить остатки блюда, сырые грибы или их фотографии — это поможет врачам быстрее установить возможную причину отравления и назначить правильное лечение. Помните: лучше перестраховаться и обратиться к врачу, чем ждать, когда станет поздно. Грибы — это вкусный, но опасный продукт, и пренебрегать правилами безопасности не стоит.

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