Свыше 1,5 млн пасхальных куличей испекут в Московской области

В Подмосковье к Пасхе испекут более 1,5 млн куличей. В этом году праздник отмечается 12 апреля. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На территории Подмосковья действует свыше 65 предприятий, которые занимаются производством хлеба и хлебобулочных изделий. В числе наиболее крупных — холдинг «Коломенский». На этом предприятии к празднику испекут около 1 млн куличей.

В регионе можно будет приобрести не только классические куличи, но и изделия с необычными вкусами. К примеру, ООО «Рузский хлебозавод» выпустит более 40 тонн продукции, в том числе морковный кекс с маршмеллоу, а ООО «Эко-меню» (бренд «У Палыча») предложит изделия с кремовыми начинками.

