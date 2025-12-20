У российской блогерши в Одессе украли предназначенные для ВСУ драгоценности стоимостью около €300 тыс.

Российская иноагент-блогерша Вероника Белоцерковская* рассказала в соцсетях, почему не смогла передать ВСУ деньги от продажи драгоценностей стоимостью около €200-300 тыс., сообщила «Лента.ру».

Иноагентка рассказала, что приехала в Одессу. В курортном городе она поселилась в отель. Целью было посещение аукциона. Блогерша собиралась продать драгоценности, общая стоимость которых — около €200-300 тыс. Деньги женщина собиралась передать военнослужащим Украины.

Иноагентка рассказала подписчикам, что в воскресенье, 14 декабря, часть дорогих вещей пропала. Женщина не обнаружила «крокодиловую шанель», цепочку с кулоном — звезду Давида, бьюти-бокс и другие дорогостоящие украшения. Блогерша уверена, что похитительницы — сотрудницы отеля.

Женщина отметила, что просила администрацию отеля вмешаться в ситуацию. Иноагентка настаивала на осмотре вещей сотрудниц и проверке на полиграфе. Руководство отказало в просьбе. Ценные вещи найдены не были.

*Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.