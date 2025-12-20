Руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний высказал мнение, что украинские и британские спецслужбы надеялись вызвать крупный общественный резонанс, пытаясь угнать истребителя-перехватчика МиГ-31 с «Кинжалом», сообщил ТАСС.

Эксперт высказал мнение, что инцидент с самолетом — доказательство эффективной и оперативной работы российских военных контрразведчиков. Специалисты узнают о различных провокациях и предпринимают необходимые меры.

«Они (спецслужбы противника. — Прим. ред.) рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско», — высказал мнение эксперт.

Александр Безверхний отметил, что иностранные спецслужбы регулярно предпринимают попытки заполучить данные о работе российских самолетов. Так, военнослужащим РФ предлагали перегнать самолет Су-34 на территорию, которая находилась под контролем киевского режима. Инцидент произошел в марте 2022 года. К российским летчикам находили вербовочные подходы. Операцию курировали украинские спецслужбы и британские специалисты. Планы противника реализованы не были.

«В результате оперативной игры в обусловленное время вместо обещанного самолета противник получил мощный ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области», — напомнил эксперт.

